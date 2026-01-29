AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,713 AMERCO-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (56,17 USD), wäre das Investment nun 1 388,12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,81 Prozent gesteigert.
AMERCO war somit zuletzt am Markt 11,13 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
