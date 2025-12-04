AMERCO Aktie

AMERCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

Lohnende AMERCO-Anlage? 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AMERCO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die AMERCO-Anteile bei 37,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,634 AMERCO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AMERCO-Papiers auf 53,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41,97 Prozent.

AMERCO wurde am Markt mit 10,46 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

AMERCO Inc. 44,80 -2,18%

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

