AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die AMERCO-Anteile bei 37,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,634 AMERCO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AMERCO-Papiers auf 53,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +41,97 Prozent.
AMERCO wurde am Markt mit 10,46 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
