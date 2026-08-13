AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Profitable AMERCO-Anlage?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades AMERCO-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 57,73 USD. Bei einem AMERCO-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 173,228 AMERCO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (74,39 USD), wäre die Investition nun 12 886,46 USD wert. Mit einer Performance von +28,86 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
AMERCO war somit zuletzt am Markt 14,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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