AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Frühe Investition
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMERCO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 15.10.2016 wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des AMERCO-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das AMERCO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 342,316 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AMERCO-Papiere wären am 14.10.2026 19 142,31 USD wert, da der Schlussstand 55,92 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 91,42 Prozent.
AMERCO wurde am Markt mit 10,85 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMERCO Inc.
Analysen zu AMERCO Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMERCO Inc.
|50,50
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.