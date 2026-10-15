NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMERCO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AMERCO eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.10.2016 wurden AMERCO-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des AMERCO-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das AMERCO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 342,316 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen AMERCO-Papiere wären am 14.10.2026 19 142,31 USD wert, da der Schlussstand 55,92 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 91,42 Prozent.

AMERCO wurde am Markt mit 10,85 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at