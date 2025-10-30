AMERCO Aktie

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

Rentable AMERCO-Investition? 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMERCO von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AMERCO-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit AMERCO-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51,12 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 19,560 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 53,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 044,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,41 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AMERCO eine Marktkapitalisierung von 10,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

