NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMERCO von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AMERCO gewesen.

Am 16.07.2021 wurde die AMERCO-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AMERCO-Aktie bei 49,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AMERCO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,064 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (69,34 USD), wäre die Investition nun 1 391,26 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 39,13 Prozent gesteigert.

Am Markt war AMERCO jüngst 13,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at