AMERCO Aktie

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

Lohnende AMERCO-Investition? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel hätte eine Investition in AMERCO von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

AMERCO-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,34 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,167 AMERCO-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 038,10 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 14.01.2026 auf 56,54 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,62 Prozent verringert.

Der Börsenwert von AMERCO belief sich jüngst auf 10,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
