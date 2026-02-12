AMERCO Aktie
WKN: 904412 / ISIN: US0235861004
|Investmentbeispiel
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 12.02.2025 wurde die AMERCO-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,37 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 1,382 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,43 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 11.02.2026 auf 49,52 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,57 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von AMERCO bezifferte sich zuletzt auf 9,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMERCO Inc.
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: AMERCO informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMERCO von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)