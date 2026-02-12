NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein AMERCO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AMERCO-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.02.2025 wurde die AMERCO-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,37 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die AMERCO-Aktie investierten, hätten nun 1,382 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 68,43 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Papiers am 11.02.2026 auf 49,52 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,57 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von AMERCO bezifferte sich zuletzt auf 9,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at