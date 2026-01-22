AMERCO Aktie

AMERCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

Frühes Investment 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AMERCO-Aktie gebracht.

Das AMERCO-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 65,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,520 AMERCO-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,72 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 21.01.2026 auf 58,37 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,28 Prozent abgenommen.

Insgesamt war AMERCO zuletzt 11,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AMERCO Inc.

Analysen zu AMERCO Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AMERCO Inc. 49,40 -0,80% AMERCO Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

