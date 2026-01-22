AMERCO Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AMERCO von vor 3 Jahren bedeutet
Das AMERCO-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 65,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMERCO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,520 AMERCO-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,72 USD, da sich der Wert eines AMERCO-Anteils am 21.01.2026 auf 58,37 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,28 Prozent abgenommen.
Insgesamt war AMERCO zuletzt 11,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
