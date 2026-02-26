AMERCO Aktie

AMERCO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904412 / ISIN: US0235861004

AMERCO-Investition im Blick 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert AMERCO-Aktie: Wäre eine AMERCO-Investition von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Investoren, die vor Jahren in AMERCO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AMERCO-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,29 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 198,849 AMERCO-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.02.2026 gerechnet (50,22 USD), wäre die Investition nun 9 986,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,14 Prozent verringert.

AMERCO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

