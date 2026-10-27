American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lohnender American Eagle Outfitters-Einstieg?
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.10.2016 wurde das American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,93 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investierten, hätten nun 59,067 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 18,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 111,05 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,10 Prozent gestiegen.
Der American Eagle Outfitters-Wert an der Börse wurde auf 3,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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