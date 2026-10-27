American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender American Eagle Outfitters-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in American Eagle Outfitters-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 27.10.2016 wurde das American Eagle Outfitters-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,93 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investierten, hätten nun 59,067 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 18,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 111,05 USD wert. Damit wäre die Investition um 11,10 Prozent gestiegen.

Der American Eagle Outfitters-Wert an der Börse wurde auf 3,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Eagle Outfitters Inc. 17,43 3,75% American Eagle Outfitters Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen