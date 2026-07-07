NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Eagle Outfitters-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 07.07.2016 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,337 American Eagle Outfitters-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 104,56 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 06.07.2026 auf 16,50 USD belief. Mit einer Performance von +4,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete American Eagle Outfitters eine Marktkapitalisierung von 2,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at