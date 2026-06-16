NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

American Eagle Outfitters-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,70 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,309 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,31 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 15.06.2026 auf 18,46 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 190,31 USD, was einer positiven Performance von 90,31 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete American Eagle Outfitters eine Marktkapitalisierung von 3,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at