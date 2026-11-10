American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Profitable American Eagle Outfitters-Investition?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 10.11.2023 wurden American Eagle Outfitters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 18,58 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hat, hat nun 5,382 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,06 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 117,06 USD entspricht einer Performance von +17,06 Prozent.
Insgesamt war American Eagle Outfitters zuletzt 3,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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