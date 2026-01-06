NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 3 Jahren abgeworfen

American Eagle Outfitters Aktie
Heute vor 3 Jahren wurde das American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers betrug an diesem Tag 15,00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 66,667 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen American Eagle Outfitters-Papiere wären am 05.01.2026 1 790,00 USD wert, da der Schlussstand 26,85 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 79,00 Prozent.
American Eagle Outfitters wurde am Markt mit 4,46 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
