American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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Performance im Blick 04.08.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades American Eagle Outfitters-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 18,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,825 American Eagle Outfitters-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 17,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 979,71 USD wert. Das entspricht einem Minus von 2,03 Prozent.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich jüngst auf 2,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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