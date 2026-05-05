NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in American Eagle Outfitters gewesen.

American Eagle Outfitters-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Eagle Outfitters-Anteile an diesem Tag 35,85 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,789 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Eagle Outfitters-Papiers auf 16,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45,75 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 54,25 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete American Eagle Outfitters eine Marktkapitalisierung von 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at