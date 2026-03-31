NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen American Eagle Outfitters-Einstiegs gewesen.

Das American Eagle Outfitters-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Eagle Outfitters-Anteile an diesem Tag 13,44 USD wert. Bei einem American Eagle Outfitters-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,405 American Eagle Outfitters-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.03.2026 1 197,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,09 USD belief. Damit wäre die Investition 19,72 Prozent mehr wert.

American Eagle Outfitters war somit zuletzt am Markt 2,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at