American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende American Eagle Outfitters-Investition? 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien verdienen können.

Am 13.01.2021 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 434,972 American Eagle Outfitters-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 11 252,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,53 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Eagle Outfitters Inc. 22,80 0,00% American Eagle Outfitters Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Während der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte seitwärts tendiert, steckt der deutsche Leitindex Verluste ein. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen