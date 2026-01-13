NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien verdienen können.

Am 13.01.2021 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 434,972 American Eagle Outfitters-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 11 252,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,53 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at