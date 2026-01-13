American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|Lohnende American Eagle Outfitters-Investition?
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Eagle Outfitters-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 13.01.2021 wurde die American Eagle Outfitters-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 434,972 American Eagle Outfitters-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 11 252,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,87 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,53 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 4,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.
Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Eagle Outfitters Inc.
|22,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Rot -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Während der heimische Aktienmarkt zur Wochenmitte seitwärts tendiert, steckt der deutsche Leitindex Verluste ein. An den Börsen in Fernost ging es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.