American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|American Eagle Outfitters-Anlage im Blick
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der American Eagle Outfitters-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das American Eagle Outfitters-Papier an diesem Tag 26,72 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investierten, hätten nun 37,425 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 21,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 795,66 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,43 Prozent.
American Eagle Outfitters markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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