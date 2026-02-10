NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in American Eagle Outfitters eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.02.2021 wurden American Eagle Outfitters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die American Eagle Outfitters-Aktie an diesem Tag bei 24,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,029 American Eagle Outfitters-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,92 USD, da sich der Wert eines American Eagle Outfitters-Anteils am 09.02.2026 auf 23,56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -5,08 Prozent.

American Eagle Outfitters war somit zuletzt am Markt 4,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at