American Eagle Outfitters Aktie

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WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

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Rentables American Eagle Outfitters-Investment? 22.09.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Eagle Outfitters-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit American Eagle Outfitters-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,71 USD. Bei einem American Eagle Outfitters-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 374,392 American Eagle Outfitters-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 788,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,12 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete American Eagle Outfitters eine Marktkapitalisierung von 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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