NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien verlieren können.

Am 01.09.2016 wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,18 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 550,055 American Eagle Outfitters-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 16,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 147,41 USD wert. Mit einer Performance von -8,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at