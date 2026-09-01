American Eagle Outfitters Aktie

American Eagle Outfitters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 01.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Eagle Outfitters-Aktien verlieren können.

Am 01.09.2016 wurden American Eagle Outfitters-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,18 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 550,055 American Eagle Outfitters-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 16,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 147,41 USD wert. Mit einer Performance von -8,53 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von American Eagle Outfitters belief sich zuletzt auf 2,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu American Eagle Outfitters Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Eagle Outfitters Inc. 14,37 0,21% American Eagle Outfitters Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:41 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot
03:04 August 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
31.08.26 August 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
31.08.26 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen