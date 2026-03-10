NASDAQ Composite Index-Wert American Eagle Outfitters-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Eagle Outfitters von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen American Eagle Outfitters-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Eagle Outfitters-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das American Eagle Outfitters-Papier bei 29,93 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,411 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (18,47 USD), wäre die Investition nun 617,11 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 38,29 Prozent gleich.

Der American Eagle Outfitters-Wert an der Börse wurde auf 3,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at