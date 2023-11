NASDAQ Composite Index-Wert American Software A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Software A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Software A-Aktie gebracht.

Am 08.11.2013 wurden American Software A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,718 American Software A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 118,76 USD, da sich der Wert eines American Software A-Papiers am 07.11.2023 auf 11,08 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 18,76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für American Software A eine Börsenbewertung in Höhe von 376,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at