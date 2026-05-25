NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in American Superconductor eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem American Superconductor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,416 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 488,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 388,14 Prozent.

American Superconductor wurde am Markt mit 2,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at