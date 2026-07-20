NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das American Superconductor-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 133,787 American Superconductor-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.07.2026 auf 33,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37 443,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 274,43 Prozent vermehrt.

Alle American Superconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at