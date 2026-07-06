American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Langfristige Performance
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,06 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 16,502 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.07.2026 612,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,11 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 612,38 USD entspricht einer Performance von +512,38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für American Superconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 1,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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