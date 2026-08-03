American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Rentabler American Superconductor-Einstieg?
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die American Superconductor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die American Superconductor-Aktie an diesem Tag bei 9,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,167 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 059,38 USD wert. Damit wäre die Investition 205,94 Prozent mehr wert.
Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1,42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Superconductor Corp
Analysen zu American Superconductor Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Superconductor Corp
|25,73
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt deutlich zu -- DAX knackt erstmals 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.