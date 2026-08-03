American Superconductor Aktie

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WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Rentabler American Superconductor-Einstieg? 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in American Superconductor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die American Superconductor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die American Superconductor-Aktie an diesem Tag bei 9,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,167 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 059,38 USD wert. Damit wäre die Investition 205,94 Prozent mehr wert.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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