American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Profitable American Superconductor-Anlage?
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02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Superconductor-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Superconductor-Papier an diesem Tag 18,24 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das American Superconductor-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 548,246 American Superconductor-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 830,04 USD, da sich der Wert einer American Superconductor-Aktie am 30.10.2026 auf 27,05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 48,30 Prozent.
Der Börsenwert von American Superconductor belief sich zuletzt auf 1,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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