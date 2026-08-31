American Superconductor Aktie

American Superconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Rentable American Superconductor-Anlage? 31.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 9,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1 081,081 American Superconductor-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 28,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 800,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 208,00 Prozent.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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