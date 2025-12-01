American Superconductor Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die American Superconductor-Aktie an diesem Tag bei 18,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,348 American Superconductor-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 166,26 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 28.11.2025 auf 31,09 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 66,26 Prozent gesteigert.
Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 1,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
