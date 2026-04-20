American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|American Superconductor-Anlage unter der Lupe
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren eingebracht
Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das American Superconductor-Papier bei 15,12 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 66,138 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des American Superconductor-Papiers auf 39,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 626,98 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 162,70 Prozent zugenommen.
American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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