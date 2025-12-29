American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Superconductor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 45,725 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 30,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 398,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,83 Prozent.
Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
