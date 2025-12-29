American Superconductor Aktie

American Superconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

Profitabler American Superconductor-Einstieg? 29.12.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Superconductor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,87 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 45,725 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.12.2025 auf 30,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 398,26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +39,83 Prozent.

Der Börsenwert von American Superconductor belief sich jüngst auf 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhiger Handel nach der Weihnachtspause: ATX und DAX wenig bewegt -- US-Börsen etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Die US-Börsen notieren im Minus. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

