American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Performance unter der Lupe
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10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Superconductor-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,52 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die American Superconductor-Aktie investierten, hätten nun 688,705 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 32,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 565,43 USD wert. Das entspricht einem Plus von 125,65 Prozent.
Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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