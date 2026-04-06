American Superconductor Aktie

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WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076

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Rentable American Superconductor-Anlage? 06.04.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Superconductor von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Superconductor-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden American Superconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen American Superconductor-Anteile letztlich bei 15,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 632,911 American Superconductor-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 310,13 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 02.04.2026 auf 32,09 USD belief. Mit einer Performance von +103,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle American Superconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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