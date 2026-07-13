American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|American Superconductor-Investmentbeispiel
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem American Superconductor-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das American Superconductor-Papier bei 15,49 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 64,558 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 321,50 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 10.07.2026 auf 35,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 132,15 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte American Superconductor einen Börsenwert von 1,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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