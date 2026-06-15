NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit American Superconductor-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,803 American Superconductor-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 272,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 172,24 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete American Superconductor eine Marktkapitalisierung von 1,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at