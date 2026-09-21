American Superconductor Aktie
WKN DE: A14QX0 / ISIN: US0301112076
|Investmentbeispiel
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor einem Jahr verloren
Das American Superconductor-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 61,55 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hat, hat nun 162,470 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 904,96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 50,95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für American Superconductor eine Börsenbewertung in Höhe von 1,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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