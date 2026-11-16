NASDAQ Composite Index-Wert American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in American Superconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Superconductor-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 33,91 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 29,490 American Superconductor-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 711,59 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Papiers am 13.11.2026 auf 24,13 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 28,84 Prozent gleich.

American Superconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at