NASDAQ Composite Index-Wert American Woodmark-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Woodmark-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen American Woodmark-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das American Woodmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Woodmark-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,978 American Woodmark-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,99 USD, da sich der Wert einer American Woodmark-Aktie am 07.11.2025 auf 55,61 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9,99 Prozent vermehrt.

American Woodmark war somit zuletzt am Markt 809,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at