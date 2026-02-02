American Woodmark Aktie

American Woodmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

American Woodmark-Anlage im Blick 02.02.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert American Woodmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Woodmark von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen American Woodmark-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 02.02.2023 wurden American Woodmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der American Woodmark-Anteile betrug an diesem Tag 60,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 165,948 American Woodmark-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.01.2026 auf 59,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 855,63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,44 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte American Woodmark einen Börsenwert von 863,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

