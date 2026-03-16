American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|Hochrechnung
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16.03.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert American Woodmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Woodmark von vor 10 Jahren verloren
Am 16.03.2016 wurde die American Woodmark-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,35 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 146,306 American Woodmark-Aktien. Die gehaltenen American Woodmark-Aktien wären am 13.03.2026 5 779,08 USD wert, da der Schlussstand 39,50 USD betrug. Mit einer Performance von -42,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von American Woodmark belief sich zuletzt auf 578,67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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