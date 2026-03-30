American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|Lohnender American Woodmark-Einstieg?
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Wert American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Woodmark von vor 3 Jahren eingebracht
Am 30.03.2023 wurden American Woodmark-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,10 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 19,960 American Woodmark-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Woodmark-Papiers auf 40,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 800,40 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,96 Prozent.
Am Markt war American Woodmark jüngst 581,81 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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