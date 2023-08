NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Americas Car-Mart abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Americas Car-Mart-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Americas Car-Mart-Aktie an diesem Tag 96,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 103,842 Americas Car-Mart-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Americas Car-Mart-Anteile wären am 09.08.2023 11 809,97 USD wert, da der Schlussstand 113,73 USD betrug. Mit einer Performance von +18,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 755,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

