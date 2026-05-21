NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Americas Car-Mart von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Americas Car-Mart-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Americas Car-Mart-Aktie bei 146,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,681 Americas Car-Mart-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 11,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8,10 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 91,90 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 93,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at