Vor Jahren in Americas Car-Mart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,274 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 0,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 99,56 Prozent verringert.

Der Americas Car-Mart-Wert an der Börse wurde auf 2,71 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at