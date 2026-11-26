America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lohnendes Americas Car-Mart-Investment?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren
Die Americas Car-Mart-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,52 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,274 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 0,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 99,56 Prozent verringert.
Der Americas Car-Mart-Wert an der Börse wurde auf 2,71 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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