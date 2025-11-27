America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|Lohnender Americas Car-Mart-Einstieg?
|
27.11.2025 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Americas Car-Mart-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Americas Car-Mart-Anteile bei 70,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, befänden sich nun 1,416 Americas Car-Mart-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2025 30,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,83 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 69,09 Prozent.
Americas Car-Mart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 194,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
