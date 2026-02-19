NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

America's Car-Mart Aktie
Am 19.02.2023 wurden Americas Car-Mart-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,59 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,719 Americas Car-Mart-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Americas Car-Mart-Aktie auf 22,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 349,09 USD wert. Damit wäre die Investition um 76,51 Prozent gesunken.
Americas Car-Mart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 173,26 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
