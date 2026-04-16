America's Car-Mart Aktie

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WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

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Americas Car-Mart-Performance 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Americas Car-Mart-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Americas Car-Mart-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.04.2023 wurde die Americas Car-Mart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 86,00 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Americas Car-Mart-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 11,628 Americas Car-Mart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,30 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 15.04.2026 auf 11,55 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 86,57 Prozent.

Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 96,28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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